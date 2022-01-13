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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 14:58
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    • 13.01.2022 14:58
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 109,4 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ocak haftasında 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

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    TCMB rezervleri 109 milyar 445 milyon dolar

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    29.01.2021 42.169 53.367 95.536
    26.02.2021 40.719 54.495 95.214
    26.03.2021 39.746 50.894 90.640
    30.04.2021 40.936 46.915 87.851
    28.05.2021 43.884 48.721 92.605
    25.06.2021 40.918 59.240 100.158
    30.07.2021 41.592 64.128 105.721
    27.08.2021 40.308 77.956 118.265
    24.09.2021 39.205 82.840 122.044
    28.10.2021 39.679 84.105 123.463
    26.11.2021 39.122 87.024 126.146
    3.12.2021 39.018 85.008 124.026
    10.12.2021 38.737 84.153 122.891
    17.12.2021 38.507 78.367 116.874
    24.12.2021 38.371 72.555 110.926
    31.12.2021 38.489 72.564 111.052
    7.01.2021 38.456 70.989 109.445

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    Haberler Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 109,4 milyar dolar oldu
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