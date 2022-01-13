Audi A6 2.7 TDI 130.000 TL olur mu? Demeyin, bu listede var! Bakmayan pişman! Piyasanın yarısından bile ucuz bu listeye bakmadan almayın!

Tüm dünyada etkili olan çip krizi ve ülkemizdeki döviz kurunda yaşanan sıkıntılarla eş güdümlü hem sıfır hem de ikinci el otomobillerde fiyatlar olabildiğince yüksek. Bu amaçla araba almak isteyenler eli boş dönerken bilmedikleri bir teknik bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise e-ihale bağlamında çoğu vatandaşı araba sahibi yapıyor. Piyasanın olabildiğince altında olan bu otomobilleri sizler amacıyla derledik.. E-İhale'ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların yanı sıra bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesabınıza tekrardan geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor.
Model: 2007 Vauxhall Corsa
Fiyat: 60.000 ₺
Model: 2002 OPEL VECTRA
Fiyat: 62.500 ₺
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