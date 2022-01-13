Tapu işlemlerinde 2021'de rekor artış! Devletin kasasına 24 milyar TL girdi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kovid-19 salgınının gayrimenkul hareketlerini etkilemediğini, 2021 yılında 3 milyon 20 bin 416 satış işlemi yapıldığını belirtti.
Adlı, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü "devletin vatandaşa bakan yüzü" olarak tanımladığını, kuruma yılda 25-30 milyon kişinin başvurduğunu, bu nedenle kaliteli hizmet vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Gayrimenkul hareketlerinin salgından etkilenmediğine işaret eden Adlı, "2019 yılında 2,5 milyon taşınmaz satıldı. 2020'de bu 2 milyon 750 bine çıktı. 2021'de ise 3 milyon 20 bin 416 satış işlemi gerçekleşti. Salgın döneminde 300 bine yakın yıllık artış söz konusu." dedi.
TAPU'DA GEÇEN SENE 15 MİLYON İŞLEM YAPILDI
İşlem hacmine ilişkin de bilgi veren Adlı, şöyle devam etti: "2019'da işlem sayısı 10 milyon 200 bin civarındayken, 2020'de 11 milyon 100 bine çıktı. Geçen sene de 15 milyon civarında işlem gerçekleştirdik. 2021'de ciddi bir iş artışımız söz konusu oldu. Devlete de gelir temin ettik. 2019'da 11 milyar lira civarında harç geliri aktarmışken, 2020'de 18,5 milyar liraya çıktı bu rakam. Geçen sene de 24 milyar 319 milyon lira devlete harç geliri aktardık. Bizim kurum olarak bütçemiz 1,5 milyar lira civarında. Yani geçen sene 25 milyar liraya yakın harç aktarmışız devlete."