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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 08:51
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    • 14.01.2022 08:51
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    1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Az evvel açıklama geldi! Bu ay 1611 TL zamlı olarak alacaksınız!

    İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ödenen SED miktarına zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1259 TL olan ödemenin bu ay 1611 TL olarak yapılacağını duyurdu. Ocak ayı itibarı ile 352 TL zamlı olarak ödenecek. Paralar yarından sonraya kadar hesaplara işlemiş olacak. Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sayısını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik." dedi.

    takvim.com.tr
    1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Bu ay 1611 TL alacaksınız!

    SED ödemeleri bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve başka gereksinimlerini karşılamaları bağlamında ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına oluşturulan planlama tarafında bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL'den 1611 TL'ye çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından, çocuklarının esas gereksinimlerini karşılamakta zorluklar yaşam sürdüren ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar yapılıyor. Peki, SED ödemesi nedir? SED ödemeleri ne vakit yatacak, kimler alabilecek? İşte bütün merak edilenler...

    15 OCAK'TA TAMAMLANACAK

    Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız." Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

        SED ÖDEMESİ NEDİR?

        SED yardımları, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda yaşam sürdüren ailelere verdiği bir yardımdır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psikososyal destek sağlanır.
        Yardım müracaatları, e devlet üzerinden yapıldığı gibi İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne de yapılabiliyor.

        SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda müracaat yapılabilir.

        – Dilekçe,

        – T.C. Kimlik Numarası beyanı,

        – Gerektiğinde alıncak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

        – İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek diğer bilgi ve belgeleri elde edebilmek hedefiyle diğer incelemelerde da bulunabilir.
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        Haberler Ekonomi 1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Az evvel açıklama geldi! Bu ay 1611 TL zamlı olarak alacaksınız!
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