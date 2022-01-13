1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Az evvel açıklama geldi! Bu ay 1611 TL zamlı olarak alacaksınız!

15 OCAK'TA TAMAMLANACAK

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz.

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