1 gün sonra hesaplarınızı kontrol edin: Az evvel açıklama geldi! Bu ay 1611 TL zamlı olarak alacaksınız!

SED ödemeleri bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve başka gereksinimlerini karşılamaları bağlamında ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına oluşturulan planlama tarafında bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL'den 1611 TL'ye çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından, çocuklarının esas gereksinimlerini karşılamakta zorluklar yaşam sürdüren ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar yapılıyor. Peki, SED ödemesi nedir? SED ödemeleri ne vakit yatacak, kimler alabilecek? İşte bütün merak edilenler...
15 OCAK'TA TAMAMLANACAK
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz.
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SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız." Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.