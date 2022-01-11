Anneye 4’lü destek: En düşük iş göremezlik ödemesi 12 bin 454 liraya kadar çıktı! Hangi destek ne kadar oldu?

Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anneye İŞKUR'un damga vergisi kesilmiş olarak yaptığı ödeme 3 bin 550 liradan 4 bin 966 liraya yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 2 bin 825 lira 90 kuruştan 4 bin 253 lira 40 kuruşa çıktı. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 6 bin 376 lira yerine 9 bin 219 lira geçecek.