Anneye 4’lü destek: En düşük iş göremezlik ödemesi 12 bin 454 liraya kadar çıktı! Hangi destek ne kadar oldu?

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.
Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Bu sürede de çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreyi İŞKUR veriyor. Yeni yılda emzirme, iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı. İşte destekler ile ilgili detaylar…
DOĞUM YARDIMI
Çalışsın-çalışmasın tüm annelere doğum yardımı ödeniyor. Doğum yardımı ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 lira olarak veriliyor.