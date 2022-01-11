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    • Ekonomi
    • 11.01.2022 12:08
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    • 11.01.2022 12:08
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    Anneye 4’lü destek: En düşük iş göremezlik ödemesi 12 bin 454 liraya kadar çıktı! Hangi destek ne kadar oldu?

    Çalışan annelere yapılan destekler yeni yılla birlikte arttı. En düşük iş göremezlik ödemesi 12 bin 454 liraya kadar çıkarken, tüm annelere verilen emzirme ödeneği 316 lira oldu. Yarı zamanlı çalışan anneye ise işveren en az 4 bin 253, İŞKUR da 4 bin 966 lira ödeyecek.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Anneye 4’lü destek!

    Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.

    Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Bu sürede de çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreyi İŞKUR veriyor. Yeni yılda emzirme, iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı. İşte destekler ile ilgili detaylar…


    DOĞUM YARDIMI
    Çalışsın-çalışmasın tüm annelere doğum yardımı ödeniyor. Doğum yardımı ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 lira olarak veriliyor.



        EMZİRME ÖDENEĞİ
        Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, geçtiğimiz yıl 232 liraydı. Bu yıl ise 316 liraya çıktı.



        İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
        Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Yeni yılda maaşların artmasıyla, çalışan annelerin doğum iznindeyken devletten aldığı iş göremezlik ödeneği de (rapor parası) arttı. Bu kapsamda asgari ücretli annenin alacağı ödenek ise 8 bin 904 liradan 12 bin 454 liraya yükseldi.



        YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
        Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

            Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anneye İŞKUR'un damga vergisi kesilmiş olarak yaptığı ödeme 3 bin 550 liradan 4 bin 966 liraya yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 2 bin 825 lira 90 kuruştan 4 bin 253 lira 40 kuruşa çıktı. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 6 bin 376 lira yerine 9 bin 219 lira geçecek.


            MAAŞA GÖRE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
            Brüt maaş İş göremezlik ödeneği
            5.004 TL 12.454,40 TL
            5.250 TL 13.066,66 TL
            5.500 TL 13.688,88 TL
            5.750 TL 14.311,11 TL
            6.000 TL 14.933,33 TL
            6.250 TL 15.555,55 TL
            6.500 TL 16.177,77 TL


            7.000 TL 17.422,22 TL
            7.250 TL 18.044,44 TL
            7.500 TL 18.666,66 TL
            7.750 TL 19.288,88 TL
            8.000 TL 19.911,11 TL

                YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞKUR NE ÖDEYECEK?
                Tüm anneler için 2021 (TL) 2022 (TL)
                Birinci doğum 3.550,34 4.966,02
                İkinci doğum 7.100,68 9.932,04
                Üçüncü doğum 10.651,02 14.898,06
                NOT: Çalışan işyerinden de yarım çalışma boyunca her ay maaşının yarısını alıyor.

                İŞVEREN NE ÖDEYECEK?
                Asgari ücretli için 2021 (TL) 2022 (TL)
                Birinci doğum 2.825,90 4.253,40
                İkinci doğum 5.651,80 8.506,80
                Üçüncü doğum 8.477,70 12.760,20

                EMZİRME ÖDENEĞİ
                2021: 232 TL
                2022: 316 TL

                    ÖRNEK HESAPLAMA
                    İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
                    Emzirme ödeneği: 316 TL
                    Doğum yardımı: 300 TL
                    İş göremezlik ödeneği: 12.454 TL
                    İŞKUR'un yarı zamanlı çalışma desteği: 4.966,02 TL
                    İşverenin yarı zamanlı çalışmada vereceği ücret: 4.243,40 TL
                    TOPLAM: 22.289,42 TL

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