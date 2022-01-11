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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 09:33
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    • 12.01.2022 09:33
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    60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha! Başvuran ek koşulsuz 2,500 TL'ye kadar...

    Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha! 60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Başvuran 2,500 TL'ye kadar ek koşulsuz... SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. İşte banka banka emekliye sunulan fırsatlar

    takvim.com.tr
    Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha!

    Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda da SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli yeni kampanyaları duyurdu. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri derledik.

    AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
    DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
    GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

    ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor
    İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.
    KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
    QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.
    ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.

    TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
    VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
    YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
    ZİRAAT BANKASI:Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

        YAPI KREDİ'DEN 2.000 TL'YE VARAN PROMOSYON!

        T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz "Emeklilik Paketi" avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi'den almanız yeterli.

        Yeni Emekli Olanlar Ne Yapacak?

        SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde Yapı Kredi'yi tercih edebilirsiniz.

        2.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

        1 Kasım 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.

        2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

        AKBANK'TAN SGK EMEKLİ MAAŞINI ALANLARA 2.500 TL' YE VARAN PROMOSYON

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

        Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON FIRSATI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat aracılığı ile almak isteyenler ;

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
        2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

        GARANTİ BBVA'DAN PROMOSYON TEKLİFLERİ

        Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup öncesinde gerçekleştirilen havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.)

        Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

        3-31 Ocak 2022 tarihleri arasında emekli maaşını bankamıza taşıyan müşterilerimize özel, ilk defa kart başvurusu yapıp Bonus kart başvuruları onaylananlar, ilgili kartlarıyla 20 Şubat'a kadar tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri ilk harcamaya 100 TL bonus kazanacaktır.
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