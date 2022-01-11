60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Emekli maaş zammı sonrası bir müjde daha! Başvuran ek koşulsuz 2,500 TL'ye kadar...

Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda da SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli yeni kampanyaları duyurdu. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Banka banka ödemelerin ne kadar olduğuna ilişkin tüm bilgileri derledik.

AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.