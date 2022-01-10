Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler açıkladı! Sağlık turizmine 15 bin eleman aranıyor

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 15 bin eleman açığımız var" dedi. Sağlık Turizmi Eğitim Çalıştayı'na davet edilen Servet Terziler, şöyle konuştu: "Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanının ise doktora destek veren, hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Çalıştay raporlarımızı YÖK'e ileteceğiz. İki yıllık eğitim programları ile sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar."
AVRUPALILARIN ROTASI TÜRKIYE
Türkıye'nİn saç ekiminde marka haline geldiğini anlatan Terziler, "Saç ekiminde Avrupa'da Türkiye ön planda. Estetik cerrahide yine kıta Avrupa'sından Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa'nın yanında Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden çok fazla akımlar aldık" dedi.
PARA YOLLARKEN DİKKAT!
Günümüzde hemen herkes dijital bankacılık kanallarını kullanıyor. Ancak para gönderirken pek çok kişi açıklama kısmını boş bırakıyor. Bu durum para gönderen için mağduriyet oluşturabiliyor. Para gönderen kişinin borçlu görünmesine neden olabiliyor. Avukat Emir Akpınar, internet bankacılığı yoluyla para gönderirken mutlaka açıklama kısmına ne için gönderildiği yazılmalı. Örneğin; kira borcumuzu yolluyorsak 'Kira' şeklinde açıklama yazılmalı. Çünkü bu açıklama ileride çıkacak uyuşmazlığa delil niteliği de taşımaktadır. Örnek olarak bir kişiye borç olarak bir miktar para göndereceksek, işlemin açıklama kısmına bu yazılmalı" dedi.