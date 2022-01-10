Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler açıkladı! Sağlık turizmine 15 bin eleman aranıyor

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 15 bin eleman açığımız var" dedi. Sağlık Turizmi Eğitim Çalıştayı'na davet edilen Servet Terziler, şöyle konuştu: "Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanının ise doktora destek veren, hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Çalıştay raporlarımızı YÖK'e ileteceğiz. İki yıllık eğitim programları ile sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar."