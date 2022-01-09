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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 23:52
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    • 09.01.2022 23:52
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    TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul konut satışı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılında da ev alma hayali kuran vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. İstanbul'da TOKİ ile ev almak isteyenler TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul konut satışı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Megakent TOKİ başvurusu hakkında güzel haber geldi. İşte son dakika haberin detayları...

    TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman?

    Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. TOKİ tarafından son dakika İstanbul konut satışı hakkında açıklama geldi. Buna göre İstanbul'da toplam 138 adet konut satışa sunulacak. Peki TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul konut satışı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    2022 TOKİ İSTANBUL KONUT SATIŞI İLANLARI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada satışa sunulacak konutlar şöyle belirtildi;

    İstanbul'da Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa çıkarılacak.

    Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında da 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

    22. Bölge 862 Konut Projesi ise 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa konulacak.

    TOKİ İSTANBUL KONUT SATIŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Başvuru tarihleri ise şöyle;

    İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için Başvuru tarihleri: 10 - 21 Ocak 2022

    TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ'de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.

        Konut satış duyurusuna göre;

        TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire satışı yapacak.

        TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 58 adet 3+1 daire satışı yapacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

        T.C. vatandaşı olması,

        Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

        Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

        Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve

        Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

        Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

        Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,gerekmektedir.

        Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

        1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

        2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

        3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

        4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Başvuru sahipleri,

        Kimlik Fotokopisi,

        Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları

        "Hak Sahipliği Belgesi"

        Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

        Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul konut satışı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
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