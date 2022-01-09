Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. TOKİ tarafından son dakika İstanbul konut satışı hakkında açıklama geldi. Buna göre İstanbul'da toplam 138 adet konut satışa sunulacak. Peki TOKİ İstanbul başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul konut satışı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
2022 TOKİ İSTANBUL KONUT SATIŞI İLANLARI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada satışa sunulacak konutlar şöyle belirtildi;
İstanbul'da Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa çıkarılacak.
Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında da 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut satışa sunulacak.
22. Bölge 862 Konut Projesi ise 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa konulacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT SATIŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvuru tarihleri ise şöyle;
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için Başvuru tarihleri: 10 - 21 Ocak 2022
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ'de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.