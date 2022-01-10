TÜED’den ek zam çağrısı

Meclis, bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Yasayla memur ve memur emeklilerine yüzde 2.5 ilave artış yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de taban aylık ödemesi 2 bin 500 liraya yükselecek. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması beklenirken; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), memur emeklilerinin aylıklarına yapılan yüzde 2.5'lik ek zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da uygulanmasını talep etti. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin memnuniyetle karşıladığı yüzde 2.5'lik ilave artışı işçi ve Bağ-Kur emeklileri de talep ediyor" dedi.