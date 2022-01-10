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    Tatil günü de ödeme var

    Emekli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılıyor, ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumca belirlenerek ilan ediliyordu. Artık tatil günü de ödeme olacak.

    Tatil günü de ödeme var

    Emekli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılıyor, ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı kurumca belirlenerek ilan ediliyordu. 1 Ocak itibarıyla ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak.

    Hazal ATEŞ

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    Haberler Ekonomi Tatil günü de ödeme var
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