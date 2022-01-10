Meclis'te kabul edildi! İnşaat sektörüne nefes aldıracak destek

Kamu maliyesine ise olumsuz bir etki beklenmiyor. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısının yüzde 25'den 30'a çıkarılmasıyla da, 5 yılda fon birikimine 138 milyar lira katkı yapılacağı, devlet bütçesine yıllık 2.7 milyar lira gider etkisi olacağı hesaplanıyor. Düzenlemeden 13.2 milyon katılımcının yararlanacağı hesaplanıyor. 45 yaş üstüne de bireysel emeklilik imkânı verilmesiyle ise, 3,7 milyon çalışanın kapsama girebileceği öngörülüyor. 5 yıllık dönemde 51 milyar liralık katkı beklenirken, kamuya maliyeti ise yılda 1.5 ile 7.9 milyon TL arasında tahmin ediliyor.

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