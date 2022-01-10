2022 yılında parlayacak meslekler uzmanlar tarafından değerlendirildi! E- ticaret, sağlık, lojistik, finans...

Yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma hayatı da pandeminin gölgesinde hızla değişti ve dönüştü. Birçok sektörde ciddi istihdam açığı olurken; çalışanların kendilerini yeni becerilerle güncellemesi de önem kazandı. Para dergisi yeni sayısında 2022'nin gözde mesleklerini, hangi alanlarda istihdamın artacağını, en yeni İK trendlerini masaya yatırdı. Buna göre; PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Buket Çelebiöven, 2022'de istihdam artışı yaşanacak sektörlerin sağlık, bilgi teknolojileri, bilişim, lojistik, finans, veri bilimi ve analitiği, istatistik, üretim, biyoteknoloji ve dijital pazarlama gibi alanlar olduğunu görebildiklerini söyledi. En çok istihdam yapılacak pozisyonların da yine bu alanlara paralel gelişeceğini kaydeden Çelebiöven, "Bu pozisyonların web tasarımcısı geliştiricisi, yazılım mühendisliği, hemşirelik ve tıp teknisyenliği, bilgi güvenliği analistliği, e-ticaret uzmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, pazar araştırma uzmanlığı, endüstri mühendisliği ve iş operasyon uzmanlığı gibi görevler olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.
İMALAT BAŞI ÇEKECEK
Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin de 2022'de Türkiye eğer 2021'deki büyüme ve ihracat performansını sürdürürse imalat ve endüstriyel ürünler sektörünün istihdamdaki artışın dinamosu olacağını söyledi. Sezgin, şu değerlendirmeleri yaptı: "Salgının mani olmadığı durumda; turizm sektörünün çalışan talebini oldukça canlı tutmasını bekliyorum. Nakliye ve lojistik, gıda, sağlık hizmetleri, bilişim teknolojileri, savunma sanayii, e-ticaret, finans tarafına geldiğimizde fintechler işgücü talebi açısından dinamizmlerini koruyacak sektörler olarak ön plana çıkıyor. Bilişime ayrı bir parantez açarsak yazılım, özellikle NPA, büyük veri ve ileri analitik, yapay zeka ve sanal gerçeklik, UX, dijital platformlar ve içerikler, küresel ödeme teknolojileri, blokzincir dünyanın her yerinde piyasası olan alanlar olacak. Bunlara ek olarak İK ve pazarlama alanlarında da ciddi talep artışı gözlemliyoruz."
E-TİCARETTE PEK ÇOK ALANDA AÇIK VAR
ManpowerGroup Türkiye CEO'su Feyza Narlı, yükselişe geçecek sektörlere ilişkin şu analizi yaptı: "e-ticaret, bilgi teknolojileri, sağlık, gıda, hijyen ürünleri, üretim, ihracat, lojistik ve paketleme sektörlerinde istihdam artışının süreceği söylenebilir. e-ticaretin yükselen talep karşısında odaklandığı teknoloji rollerinin yanı sıra; online müşteri temsilcisi, kurye, sipariş ve satış destek profesyoneli, içerik yöneticisi gibi pozisyonlarda ihtiyacın arttığını görüyoruz." (Ürün DİRİER)