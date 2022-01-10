2022 yılında parlayacak meslekler uzmanlar tarafından değerlendirildi! E- ticaret, sağlık, lojistik, finans...

Yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma hayatı da pandeminin gölgesinde hızla değişti ve dönüştü. Birçok sektörde ciddi istihdam açığı olurken; çalışanların kendilerini yeni becerilerle güncellemesi de önem kazandı. Para dergisi yeni sayısında 2022'nin gözde mesleklerini, hangi alanlarda istihdamın artacağını, en yeni İK trendlerini masaya yatırdı. Buna göre; PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Buket Çelebiöven, 2022'de istihdam artışı yaşanacak sektörlerin sağlık, bilgi teknolojileri, bilişim, lojistik, finans, veri bilimi ve analitiği, istatistik, üretim, biyoteknoloji ve dijital pazarlama gibi alanlar olduğunu görebildiklerini söyledi. En çok istihdam yapılacak pozisyonların da yine bu alanlara paralel gelişeceğini kaydeden Çelebiöven, "Bu pozisyonların web tasarımcısı geliştiricisi, yazılım mühendisliği, hemşirelik ve tıp teknisyenliği, bilgi güvenliği analistliği, e-ticaret uzmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, pazar araştırma uzmanlığı, endüstri mühendisliği ve iş operasyon uzmanlığı gibi görevler olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.