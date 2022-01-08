Mayıs’ta Meclis’e geliyor! 3600 ek göstergede kapsam genişliyor

Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil, tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önümüzdeki Mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın talimat verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. Belli gruplar için yapılacak bir düzenlemenin diğer çalışanlar açısından adaletsizlik yaratabileceği, aynı zamanda en alt memur ile daire başkanını eşitleyeceği için daha geniş bir çalışma yapılıyor. Alternatifler arasında öne çıkan çalışmaya göre, tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar yükselecek. Örneğin memura 3600 veriliyorsa, daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.

Zübeyde YALÇIN