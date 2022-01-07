Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca çalışan anında alacak! Enflasyon zammı dışında ek zam ve aile yardımı, çocuk ödemesi netleşti! 6.854 lira...

Taban ücret 6.854 lira oldu. 2021 senesi enflasyon oranının belli olmasının sonrasında memur maaş zammı da netleşti. Memur ve memur emeklisi amacıyla 2022 maaş zammı da yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 22,48+5, yani yüzde 27,48 olarak belirlenmişti. Bu rakamlara ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın sonrasında ek zammı duyurdu. Bu anlamda görevdeki memurlar yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor ve işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor.
Görevdeki memurlar 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının Asgari Ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak. Görevdeki memurlar 2022'nin Ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak.
ENFLASYON FARKI
Görevdeki memurlar yılda iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor ve işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklardı. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği amacıyla memurlar amacıyla yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.