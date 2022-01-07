Bitcoin ve Ethereum'da son dakika depremi! Kripto para piyasalarında kayıplar giderek ciddileşiyor

Kripto para piyasalarında son dakika depremi... Para piyasalarında denge ortamı oluşmaya başlarken Kripto Para piyasalarında satışlar derinleşiyor. Fed'in Mart ayında faiz artırımında bulunma ihtimalinin yükselmesi, ülkelerin kripto paralara regülasyon çalışmalarını hızlandırması, Çin'in kripto para yasaklarını artırması, Kosova'nın kripto para madenciliğine bir süre yasak koyması satışları derinleştirmişti.
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çıkan protesto eylemlerinin hükümeti devirmesi ve iç karışıklığa neden olup ülkenin Rusya'dan yardım talep etmesiyle birlikte kripto paralardaki düşüş daha da arttı.
Kasım ayında tarihi yüksek seviyelere ulaşan kripto para birimleri dev kayıplar gördü. Bitcoin, Ethereum ayı piyasasına bir süre önce girmişti. Kazakistan'ın dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madencilik sahası olması ve ülkede internetin iç karışıklık nedeniyle sürekli kesilmesi kripto para madenciliğini vururken piyasaları da olumsuz etkiledi.