Bitcoin ve Ethereum'da son dakika depremi! Kripto para piyasalarında kayıplar giderek ciddileşiyor

BITCOIN'DE KAYIP YÜZDE 5'E YAKLAŞTI

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesinden kopuş yaşadı. Kasım ayında 69 bin doları gören Bitcoin 41 bin dolara geriledi. Yüzde 40'ı aşkın düşüş yaşayan Bitcoin ayı piyasası oyuncularının eline düştü. Bitcoin gün içinde en düşük 41 bin 3 Dolar, en yüksek de 43 bin 243 dolar seviyesini gördü. Dominansı ise yüzde 40 civarında seyrediyor. Bitcoin saat 08:00 itibarıyla 41 bin 640 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM DA YIKILDI

Ethereum fiyatları da uzun süredir yükseliş hareketi gösteremiyordu. Son gelişmelerle birlite 3 bin dolar sınırına yaklaşan Ethereum saat 08:00 itibarıyal 3200 dolar seviyesinden alıcı buluyor.