Stokçuluk yapana 2 milyon lira ceza! Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, piyasaları ve fiyatları speküle etmek isteyen stokçulara göz açtırmayacak yasayı kabul etti. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ile 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:
STOKÇULUĞA AĞIR CEZA: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle stokçulara katmerli ceza geliyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Bu suç için 50 bin ila 500 bin lira arasında olan para cezası 100 bin ila 2 milyon lira arasına yükseltildi. Böylece stokçulara verilecek en düşük cezanın 100 bin lira olması sağlandı.
LPG DEPOLAMA: Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek. LPG depolama kapasitesi arttırılacak.
LİSANS VERİLMEYECEK: Kaçakçılık Yasası kapsamında haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar elektrik ve LPG yasaları kapsamında lisans verilmeyecek.
KATKI PAYINDAN YARARLANACAK: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.