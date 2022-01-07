Stokçuluk yapana 2 milyon lira ceza! Meclis’te kabul edildi

14 BİN FİRMA, 101 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluğa ilişkin rakamları milletvekilleri ile paylaştı. Altunyaldız şöyle dedi: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020'de 2 bin 900, 2021'de 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşüp karara bağlandı. Bu kapsamda 896 dosyada aykırılık tespit edilmiş ve fahiş fiyat artışı, piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 478 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurul, bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL idari para cezası uyguladı. 81 ilde 15 Eylül - 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Ticaret Uyum Müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir."

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