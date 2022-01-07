Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! Son açıklama geldi! ING, QNB Finansbank, Akbank...

Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde üstüne müjde geliyor. Bu anlamda Akbank, ING ve QNB Finansbank'tan cazip oranlara sahip borç transferi kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Bankalara borcu artan çok sayıda vatandaş, faiz oranlarının da düşmesinin ardından borçlarını kapatmak hedefiyle yeni kredilere başvurmaya başladı. Tüm borçlarını tek bir adreste birleştirerek yeniden yapılandırılan borçlarınızı kolaylıkla ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en uygun borç kapatma kredisi…
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi
QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'tan başlayan faiz oranları üstünden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.
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36 ay vade imkanlarından yararlanarak, aylık 427,41 TL taksitli, 10.000 TL kredi tutarı amacıyla borcunuzu QNB Finansbank ile yapılandırabilirsiniz. Hem de ödeme planlarını aylık gelir halinize göre belirleyerek, bütün borçlarınızı tek bir yerde toplayarak basitçe ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.