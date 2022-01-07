Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! Son açıklama geldi! ING, QNB Finansbank, Akbank...

Kredi, kredi kartı borçları tarih oluyor! Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde üstüne müjde geliyor. Bu anlamda Akbank, ING ve QNB Finansbank'tan cazip oranlara sahip borç transferi kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Bankalara borcu artan çok sayıda vatandaş, faiz oranlarının da düşmesinin ardından borçlarını kapatmak hedefiyle yeni kredilere başvurmaya başladı. Tüm borçlarını tek bir adreste birleştirerek yeniden yapılandırılan borçlarınızı kolaylıkla ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en uygun borç kapatma kredisi…