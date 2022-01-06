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    Yargıtay’dan emsal trafik cezası kararı (Ekonomi haberleri)

    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, kararında, işçinin şirket aracını kullanırken sebep olduğu trafik para cezalarının işveren şirket tarafından ödenmek zorunda kalınması ve bu tutarların işçinin açık muvafakati olmadan resen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

    Yargıtay’dan emsal trafik cezası kararı

    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, kararında, işçinin şirket aracını kullanırken sebep olduğu trafik para cezalarının işveren şirket tarafından ödenmek zorunda kalınması ve bu tutarların işçinin açık muvafakati olmadan resen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

    ZİNCİR MARKETLERE KAĞIT-BEZ ÇANTA ŞARTI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla poşet ücreti bu yıl da 25 kuruş olarak uygulanırken; zincir market ve zincir mağazalara kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

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    Haberler Ekonomi Yargıtay’dan emsal trafik cezası kararı (Ekonomi haberleri)
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