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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 11:16
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    • 06.01.2022 11:16
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    Memur, SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ve tarım emeklileri ek zamları hesaplaması yapıldı! Zamlı maaşlar ile ilgili son dakika detayı!

    Bilindiği gibi hafta başında memur ve emekli maaş zamları açıklanmıştı. Milyonlarca vatandaşın maaşına enflasyon zammı dışında ek zam geldi. En düşük emekli aylığı 2.500 liraya çıkarıldı. Herkes kendi maaşının ne kadar artacağını merak ediyor. Kimler ek zam alacak? Memur emeklileri de ek zamdan yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli aylığının artırılmasından dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak mı? İşte zamlar ile alakalı merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Zamlı maaşlar ile ilgili son dakika detayı! Ek ödemeler...

    Açıklanan enflasyonla eş güdümlü hem görevdeki memurların hem de memur emeklileri ile işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni senede alacağı zamlar da belli oldu. Fakat çoğu vatandaş ise maaşının ne kadar olacağını tam olarak hesaplayamadı. Zamlı maaşlar konusu ile ilgili merak edilen bütün detayları sayfamızda veriyoruz. Görevdeki memurlar Ocak-temmuz ve temmuz-Aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

    1)Memurların yeni sene zamları ne kadar oldu?

    Görevdeki memurlar Ocak-temmuz ve temmuz-Aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Üzerine, işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının seviyesi da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 seviyesini geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği amacıyla memurlar amacıyla yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

    2)Ek zam nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üstüne yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını belirtti. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üstüne yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından meydana gelen yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni sene zam seviyesi yüzde 29.97 oldu. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna vazife aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.

        3)Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis'e sunulacak torba yasa ile netleşecek. Ek zammın yalnızca vazifedeki memurlara yönelik olması durumunda memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üstüne yüzde 22.47'lik enflasyon farkının eklenmesi ile eş güdümlü Ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üstüne yüzde 4 ila yüzde 5 üstünde ek ödeme de eklenecek.


        4)SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zammı ne olacak?

        SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de Ocak ve temmuz olmak üzere seneda iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK doğrultusundan belirtiler enflasyon seviyesine göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti. Buna göre emekliler de yeni seneda maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

        5)Emeklilere yönelik diğer ne planlama yapılacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

        6)2.500 liralık emekli aylığından kimler yararlanacak?

        En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz senelerde oluşturulan planlamalar ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir planlama ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.

        7)En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?

        Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Ocak ayında alacağı yüzde 25.47'lik zam hesaplanacak; buna göre maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Örneğin, 2021'in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla eş güdümlü maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlanacak.

        8)Maaşı 2.400 lira olanlar Ocak zammından mı yararlanacak yoksa yalnızca maaş 2.500 liraya mı tamamlanacak?

        Önce Ocak zammı maaşlara yansıtılıp hesaplanacağından 2.400 lira maaş alanın zamla eş güdümlü maaşı 3 bin lirayı geçeceği amacıyla normal zamdan yararlanacak.

            9)En düşük emekli aylığının artırılmasından dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak mı?

            Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseleceğinden bundan dul ve yetim aylığı alanlar da bugüne kadar aldıkları payları seviyesinde yararlanacak.

            10)Neden memur ve emeklilere asgari ücretin altında artış yapıldı?

            Asgari ücret senede bir kere ve sene başında belirleniyor ve bütün seneyi kapsıyor. Oysa vazifedeki memurlar ile memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin maaş artışları Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere gerçekleşiyor ve bu artışlar işlemiş ayın enflasyonuna göre belirleniyor.

            MEMUR MAAŞI VE MEMUR EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM NEDİR?

            Yapılan açıklama ile memur ve emekli maaşlarına sözleşme zammı olarak tespit edilen yüzde 5 rakamının güncellenerek arttırılması yada seyyanen artış yapılması gibi iki ek zam formülü üstünde duruluyor. Seyyanen zam formülünün tercih edilmesi halinde maaşlara kalıcı zam yapılırken ikinci formülde ise memur sendikaları ile görüşülerek tespit edilen yüzde 5 zam rakamının arttırılması bekleniyor. Söz hususu ek zam amacıyla asgari ücret zammı amacıyla tespit edilen rakamın gösterge olarak kullanılacağı belirtiliyor. Yılbaşında yansıtılacak zammın ek zamla birlikte yüzde 20 rakamını aşabileceği hususu ile ilgili görüş ağırlık kazanıyor.

            KAYNAK: Noyan Doğan
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            Haberler Ekonomi Memur, SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ve tarım emeklileri ek zamları hesaplaması yapıldı! Zamlı maaşlar ile ilgili son dakika detayı!
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