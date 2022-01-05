Memur, SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ve tarım emeklileri ek zamları hesaplaması yapıldı! Zamlı maaşlar ile ilgili son dakika detayı!



4)SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zammı ne olacak?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de Ocak ve temmuz olmak üzere seneda iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK doğrultusundan belirtiler enflasyon seviyesine göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti. Buna göre emekliler de yeni seneda maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

5)Emeklilere yönelik diğer ne planlama yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.