Memur, SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ve tarım emeklileri ek zamları hesaplaması yapıldı! Zamlı maaşlar ile ilgili son dakika detayı!

Açıklanan enflasyonla eş güdümlü hem görevdeki memurların hem de memur emeklileri ile işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni senede alacağı zamlar da belli oldu. Fakat çoğu vatandaş ise maaşının ne kadar olacağını tam olarak hesaplayamadı. Zamlı maaşlar konusu ile ilgili merak edilen bütün detayları sayfamızda veriyoruz. Görevdeki memurlar Ocak-temmuz ve temmuz-Aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.
1)Memurların yeni sene zamları ne kadar oldu?
Görevdeki memurlar Ocak-temmuz ve temmuz-Aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre daha eskiden belirleniyor. Üzerine, işlemiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının seviyesi da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu senenin ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 seviyesini geçmesi durumunda ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak belirtti ve enflasyon toplu sözleşmede belirti edilen yüzde 3'ü geçtiği amacıyla memurlar amacıyla yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla eş güdümlü enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin Ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.
2)Ek zam nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üstüne yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını belirtti. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üstüne yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından meydana gelen yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni sene zam seviyesi yüzde 29.97 oldu. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile eş güdümlü memurların maaşlarında çoktan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna vazife aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.