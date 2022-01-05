Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! 3 bin kişiye istihdamla ülke ekonomisine 300 milyon dolarlık katkı





Çinko izabe tesisinin 3 bin kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Şakar, "Siirt organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde kurulan 90 bin ton kapasiteli Siirt Lineer Metal çinko izabe tesisi, ham madde, maden ocaklarında çalışacak, bunların tedarik zincirleri ile birlikte 2 bin 500 kişilik bir istihdamla birlikte toplamda 3 bin kişilik bir işsizliğinde önüne geçmiş olacağız.