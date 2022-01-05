Japonya, uçan araba eVTOL için resmi olarak onay verdiğini açıkladı





ESNAFA FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Cumhurbaşkanı kararıyla Halkbank milyonlarca esnafa faizsiz kredi imkanı sunacak. Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak, bazı iş kollarında da indirim desteği yüzde 100 olacak. Esnafa kullandırılmış ve bakiyesi bu yıl ve 2023, 2024 yılına devreden krediler için 2 yıllık dönemde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. (Hazal ATEŞ)



BANKA ÇALIŞANLARINA YÜZDE 35 ARTIŞ

Öz Finans-İş Sendikası ile Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk bankaları arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolüne göre çalışanların ücretlerine ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. 3 bankada çalışanlara yüzde 24.1 düzeyinde zam yapılması gerekirken, imzalanan ek protokollerle ücretler ortalama yüzde 35 oranında artırıldı. Maaşların asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması da banka çalışanlarına 750 liralık bir artış sağladı.

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