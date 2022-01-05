Japonya, uçan araba eVTOL için resmi olarak onay verdiğini açıkladı

Dünyanın ilk uçan araba güvenlik sertifikası, Japonya'da onaylandı. SkyDrive'ın eVTOL elektrikli uçan arabası, 2025'te uçan taksi olarak hizmet vermeye başlayacak. Yalnızca tek bir koltuğu olan araç, dört pervaneli bir sistemde sekiz pervane tarafınca destekleniyor. Ortalama 10 dakika uçuş süresi ve saatte 48 kilometre hız yapabiliyor.
DOĞALGAZ İÇİN FATURA YARDIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından, dar gelirlilere yapılan kömür yardımının doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ısınma gideri olarak kömür yardımı veriliyordu. 2021'de 1.8 milyon haneye 1.8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımlar doğalgaz desteğiyle de sürdürülecek. Doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Enerji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan, doğalgaz desteği verilmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Devletin sağladığı kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlanacak. (Fatma GÖKSU)
ESNAFA FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Cumhurbaşkanı kararıyla Halkbank milyonlarca esnafa faizsiz kredi imkanı sunacak. Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak, bazı iş kollarında da indirim desteği yüzde 100 olacak. Esnafa kullandırılmış ve bakiyesi bu yıl ve 2023, 2024 yılına devreden krediler için 2 yıllık dönemde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlere kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. (Hazal ATEŞ)
BANKA ÇALIŞANLARINA YÜZDE 35 ARTIŞ
Öz Finans-İş Sendikası ile Ziraat, Ziraat Katılım ve Halk bankaları arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolüne göre çalışanların ücretlerine ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. 3 bankada çalışanlara yüzde 24.1 düzeyinde zam yapılması gerekirken, imzalanan ek protokollerle ücretler ortalama yüzde 35 oranında artırıldı. Maaşların asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması da banka çalışanlarına 750 liralık bir artış sağladı.