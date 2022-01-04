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    Milyonları ilgilendiren haber! Tazminatlar arttı tavan tutar 8 bin 284 liradan 10 bin 560 liraya çıktı

    Bu ay kıdem tazminatları da arttı. Tavan tutar 8 bin 284 liradan 10 bin 560 liraya çıktı. Çalışılan her yıl için en çok 10 bin 560 lira tazminat alınabilecek... İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tazminatlar arttı

    Memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da arttı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruştan 2 bin 275 lira 75 kuruş artışla 10 bin 560 lira 26 kuruşa yükseldi. Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor. Giydirilmiş son brüt ücreti tavanın altında olanlar kendi ücretleri üzerinden hesaplanan tutarı alıyor. Ancak ücreti tavanı aşanların kıdem tazminatı, kazançları ne kadar olursa olsun belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor.



    EN DÜŞÜĞÜNE DE ZAM
    2022'nin ilk yarısında tavan 10 bin 560 lira olacak. Buna göre, bu yılın ilk yarısında işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 10 bin 560 lira tazminat alabilecek. Çalışanın brüt maaşı bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da yıllık olarak 3 bin 577 lira 50 kuruştan 5 bin 4 liraya yükselmişti.



    MARKETTE FİYATİ DEĞİŞMEYEN ÜRÜN YOK
    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kurdaki düşüşe rağmen Aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüş olmadığını söyledi. Aralık ayında markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı, üreticide ise 35 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı meydana geldiğini aktaran Şemsi Bayraktar, markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığını ifade etti. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 59.43 ile patlıcanda görüldü. Patlıcanı yüzde 52.72 ile salatalık, yüzde 52.47 ile süt izledi. Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında başı yüzde 330.60 ile mandalina çekti.



        DOĞALGAZ MÜJDESİ
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasına komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu açıkladı. 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" diye konuştu. (Barış ŞİMSEK)



        30 ÜLKEYERK KOKUSU
        Bursa'da yüzde 100 yerli üretim yapan Bargello Perfume, yurt dışında da büyümeye devam ediyor. Ürünlerini Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde bulunan 30 farklı ülkede kullanıcılarına sunan marka, uluslararası alanda söz sahibi olmayı hedefliyor. 1950 yılında kurulmuş, döneminin ünlü kolonya markası Gonca Kolonyaları'nın satın alınmasıyla faaliyetlerine başlayan Bargello, bayilik çözümleriyle dünya çapında 400'den fazla mağaza sayısına ulaştı. Yurt içi ve yurt dışında mağazalaşma çalışmalarına devam eden Bargello'nun yetkilileri, tesislerde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 22716 kalite standartları, aynı zamanda IFRA ve HELAL standartlarında üretim yaptıklarını kaydetti.

        ELEKTRİK VE GAZA DEVLET DESTEĞİ
        Küresel ölçekte kömür fiyatlarında 5, doğalgaz fiyatlarında ise 10 katı aşan artışlar meydana gelirken, Türkiye'de de yılbaşı itibariyle enerji fiyatlarında artışa gidildi. Bir yandan kademeli tarifeye geçilirken, diğer yandan maliyetlerin vatandaşa asgari düzeyde etki etmesi için devletin vatandaşa desteği sürecek. Devlet, enerji fiyatlarındaki küresel maliyet artışlarına rağmen geçen sene doğalgazdaki faturanın da 4'te 3'ünü, elektrik faturasındaki tutarın yarısını vatandaşa yansıtmadı. Yeni dönemde verilen destek; doğalgazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 oranında olacak. Elektrik ve doğalgazda vatandaşa yapılacak destek 100 milyar lirayı bulacak. (Barış ŞİMŞEK)

        ALKOL VE SİGARAYA         YENİ ÖTV
        Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ÖTV artışı yapıldı. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen ilgili ÖTV listesi yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47.4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

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        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiren haber! Tazminatlar arttı tavan tutar 8 bin 284 liradan 10 bin 560 liraya çıktı
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