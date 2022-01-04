Milyonları ilgilendiren haber! Tazminatlar arttı tavan tutar 8 bin 284 liradan 10 bin 560 liraya çıktı





30 ÜLKEYE TÜRK KOKUSU

Bursa'da yüzde 100 yerli üretim yapan Bargello Perfume, yurt dışında da büyümeye devam ediyor. Ürünlerini Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde bulunan 30 farklı ülkede kullanıcılarına sunan marka, uluslararası alanda söz sahibi olmayı hedefliyor. 1950 yılında kurulmuş, döneminin ünlü kolonya markası Gonca Kolonyaları'nın satın alınmasıyla faaliyetlerine başlayan Bargello, bayilik çözümleriyle dünya çapında 400'den fazla mağaza sayısına ulaştı. Yurt içi ve yurt dışında mağazalaşma çalışmalarına devam eden Bargello'nun yetkilileri, tesislerde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 22716 kalite standartları, aynı zamanda IFRA ve HELAL standartlarında üretim yaptıklarını kaydetti.



ELEKTRİK VE GAZA DEVLET DESTEĞİ

Küresel ölçekte kömür fiyatlarında 5, doğalgaz fiyatlarında ise 10 katı aşan artışlar meydana gelirken, Türkiye'de de yılbaşı itibariyle enerji fiyatlarında artışa gidildi. Bir yandan kademeli tarifeye geçilirken, diğer yandan maliyetlerin vatandaşa asgari düzeyde etki etmesi için devletin vatandaşa desteği sürecek. Devlet, enerji fiyatlarındaki küresel maliyet artışlarına rağmen geçen sene doğalgazdaki faturanın da 4'te 3'ünü, elektrik faturasındaki tutarın yarısını vatandaşa yansıtmadı. Yeni dönemde verilen destek; doğalgazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 oranında olacak. Elektrik ve doğalgazda vatandaşa yapılacak destek 100 milyar lirayı bulacak. (Barış ŞİMŞEK)



ALKOL VE SİGARAYA YENİ ÖTV

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ÖTV artışı yapıldı. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen ilgili ÖTV listesi yayımlandı. Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47.4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

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