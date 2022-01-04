Milyonları ilgilendiren haber! Tazminatlar arttı tavan tutar 8 bin 284 liradan 10 bin 560 liraya çıktı

Memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da arttı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira 51 kuruştan 2 bin 275 lira 75 kuruş artışla 10 bin 560 lira 26 kuruşa yükseldi. Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor. Giydirilmiş son brüt ücreti tavanın altında olanlar kendi ücretleri üzerinden hesaplanan tutarı alıyor. Ancak ücreti tavanı aşanların kıdem tazminatı, kazançları ne kadar olursa olsun belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor.
EN DÜŞÜĞÜNE DE ZAM
2022'nin ilk yarısında tavan 10 bin 560 lira olacak. Buna göre, bu yılın ilk yarısında işten ayrılan bir çalışan, çalıştığı her yıl için en çok 10 bin 560 lira tazminat alabilecek. Çalışanın brüt maaşı bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatı bu miktar üzerinden hesaplanacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı da yıllık olarak 3 bin 577 lira 50 kuruştan 5 bin 4 liraya yükselmişti.
MARKETTE FİYATİ DEĞİŞMEYEN ÜRÜN YOK
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kurdaki düşüşe rağmen Aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüş olmadığını söyledi. Aralık ayında markette 43 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı, üreticide ise 35 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı meydana geldiğini aktaran Şemsi Bayraktar, markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığını ifade etti. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 59.43 ile patlıcanda görüldü. Patlıcanı yüzde 52.72 ile salatalık, yüzde 52.47 ile süt izledi. Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında başı yüzde 330.60 ile mandalina çekti.