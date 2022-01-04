Milyonları ilgilendiren enerji desteği! Hükümet bu yıl da 100 milyarlık yardımda bulunacak





Sadece doğalgaz ile sınırlı kalmayan Türkiye, küresel iklim değişikliğini de dikkate alarak yenilenebilir enerji çalışmalarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşan Türkiye, bu alanda da gücüne güç katıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nden de ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini karşılamak için çalışmalar sürüyor. Doğalgaz, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarına ilişkin çalışmalarını kesintisiz sürdüren Türkiye, gelecek dönemde bu çalışmaların sonuçlarını görerek enerjide arz güvenliğini artıracak ve fiyatları aşağıya indirecek. Buna ek olarak, enerji için dışarıya çıkan para da Türkiye'de kalacak.