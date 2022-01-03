Dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin uzman yorumları! 4 Ocak 2021 güncel canlı döviz kurları!

Piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar tarafından anbean inceleniyor. Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken dolar şu sıralarda 12 TL bandında geziniyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan yorumlar merakla okunuyor. Peki, dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin uzman yorumları! nelerdir? İşte detaylar...
DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içi piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ifade etti.
Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Türkiye'de Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verileri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.