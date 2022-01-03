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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 06:47
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    • 04.01.2022 06:53
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    Dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin uzman yorumları! 4 Ocak 2021 güncel canlı döviz kurları!

    Döviz kurlarında geçtiğimiz ay yaşanan sert düşüş sonrası son alış satış fiyatları merakla takip ediliyor. Şu sıralar 13 TL seviyelerinde gezinen dolar kurunun gelecek günlerde nasıl bir grafik çizeceği ise piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin yükselecek mi düşecek mi? İşte Euro dolar sterlin uzman yorumları ve 4 Ocak güncel canlı döviz kurları!

    Dolar düşer mi, yükselir mi?

    Piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar tarafından anbean inceleniyor. Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken dolar şu sıralarda 12 TL bandında geziniyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan yorumlar merakla okunuyor. Peki, dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin uzman yorumları! nelerdir? İşte detaylar...

    DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içi piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

    Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Türkiye'de Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.

    Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verileri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

        ALTININ KİLOGRAMI 789 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 789 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 775 bin lira, en yüksek ise 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 789 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 893 milyon 819 bin 806,44 lira, işlem miktarı ise 1.134,67 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 915 milyon 914 bin 654,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

        YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

        Dün İstanbul serbest piyasada dolar 13,6070 liradan, avro 15,4000 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 13,6050 liradan alınan dolar 13,6070 liradan satılıyor. 15,3980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4000 lira olarak belirlendi.

        Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2680 lira olmuştu.
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        Haberler Ekonomi Dolar düşer mi yükselir mi? Euro dolar sterlin uzman yorumları! 4 Ocak 2021 güncel canlı döviz kurları!
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