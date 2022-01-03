Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından emekli ve memur zammının yanı sıra, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ve çocuk aylığı zammı da belli oldu. 2022 yılında net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Aralık enflasyonu da aylık bazda 13,58 olurken, yıllık bazda ise 36,08 olarak açıklandı. Haberimizde 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.