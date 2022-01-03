Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından emekli ve memur zammının yanı sıra, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ve çocuk aylığı zammı da belli oldu. 2022 yılında net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Aralık enflasyonu da aylık bazda 13,58 olurken, yıllık bazda ise 36,08 olarak açıklandı. Haberimizde 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.
2022'DE 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11