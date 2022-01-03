Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.01.2022 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 23:43
    ABONE OL

    Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

    2022 yılında yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığının ne kadar olacağı araştırılıyor. Asgari ücretin artmasının ardından desteklerden yararlananlar aylıklarına gelecek zammı merakla bekliyor. Bu kapsamda 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? soruları gündeme geldi. Peki devletten 65 yaş aylığı alanların maaşına ne kadar zam geldi? İşte son dakika gelişmeler...

    Yeni yaşlılık maaşı kaç TL?

    TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından emekli ve memur zammının yanı sıra, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ve çocuk aylığı zammı da belli oldu. 2022 yılında net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Aralık enflasyonu da aylık bazda 13,58 olurken, yıllık bazda ise 36,08 olarak açıklandı. Haberimizde 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

    2022'DE 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
    Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
    Toplam zam yüzde 30,5

    TABAN AYLIKLAR

    Emekli Mevcut Zamlı
    Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
    SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
    SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
    Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
    Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
    NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

    MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
    Mevcut 4.330,42 TL
    Yeni 5.651,20 TL
    MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
    Mevcut 4.880 TL
    Yeni 6.368,40 TL

    Memur aile yardımı Mevcut Yeni
    - Eş 408,67 520,93
    - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
    - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30


    KİM, NE ALACAK?
    Ödeme Mevcut Yeni
    65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
    Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
    Engelli aylığı
    - % 40-69 arası 661,13 842,74
    - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165
        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73
        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?
        Haberler Ekonomi Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
            SON DAKİKA