0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL? Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu?

Ocak 2022 emekli ve memur maaş zammının açıklanmasıyla birlikte aile yardımı zammı hakkında aramalar hız kazandı. Memur maaş kalemlerinden biri olan 2022 memur aile yardım ücreti, Ocak 2022 maaş zamları ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Ocak 2022 memur aile yardımı ne kadar oldu? 0-6 yaş, 6 yaş üstü, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aile yardımı kaç TL? İşte memur aile yardımı ücreti ve çocuk yardımı ücret tablosu...
Memur aile yardımı
Mevcut Yeni
Eş 408,67 520,93
Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net) Mevcut 4.330,42 TL Yeni 5.651,20 TL MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil) Mevcut 4.880 TL Yeni 6.368,40 TL
SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLACAK
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.
Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.
2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.