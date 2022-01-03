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    İstanbul'da zamlı tarife kaosu! Taksiciler dün de kilometrelerce kuyruk oluşturdu

    İstanbul’da zamlı tarife için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler dün de kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 2 dakikalık işlem için kimi 12 saatten fazla bekledi, kiminin de aküsü bitti.

    Parametre

    İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda önceki gün başlayan bekleyişleri dün de devam etti. Taksi kuyrukları 7 kilometreyi bulurken; taksiciler "2 dakikalık işlem için 12 saattir bekliyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. Kimi araçların da beklerken aküleri bitti.

    BİN 250 TL ÜCRET
    Taksici Berk Odabaş, 12 saat sıra beklediğini söylerken; Selahattin Saruhan da "2 dakikalık işlem için 10 saat bekledim. Fiyat da bin 250 lira" dedi. Taksici Samet Üsküp ise kuyruğun 7 kilometreyi bulduğunu, taksimetre güncelleyen firma artmadıkça bu tablonun süreceğini, 15 saat sırada bekleyenler olduğunu anlattı.

    FİYATLARA İNCELEME
    Sanayi     Bakanlığı'nca, taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Başvuruda "Taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 lira gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak bize iletilmektedir"denildi.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'da zamlı tarife kaosu! Taksiciler dün de kilometrelerce kuyruk oluşturdu
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