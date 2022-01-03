2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL? İmam maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşti. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda imam maaşları da arama motorlarında araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla en düşük ve en yüksek vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte merak edilenler...