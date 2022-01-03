2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL? İmam maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek...

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşti. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda imam maaşları da arama motorlarında araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla en düşük ve en yüksek vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte merak edilenler...
İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
İşte memur zamları:
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11