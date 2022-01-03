2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı...

YETİM AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Babasını kaybedenler yetim aylığına başvurmak için e-Devlet arama butonuna "yetim aylığı başvurusu" yazarak giriş yapmasının ardından, babasının TC kimlik No'sunu da girerek başvuruda bulunabilir. Doğrudan sayfaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

KİMLER DUL MAAŞI ALABİLİR?

Eşi vefat eden ya da eşinden ayrılmış olan dul kadınlar, duş maaşından faydalanabiliyor. Bu sayede kadınların güvence altına alınması sağlanıyor. Dul maaşından yararlanabilmek için taşımanız gereken bazı şartlar bulunuyor. Bunlar ise,

Resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması,

Sigortalı bir işte çalışmamak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı almamak ya da Bağkurlu olmamak ( isteğe bağlı ssk hariç)

Yeniden evlenmemek yani maaş aldığı süre boyunca kadının dul medeni halinin devam etmesi.