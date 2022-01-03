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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 14:27
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    • 03.01.2022 14:27
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    2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı...

    Dul ve yetim aylığı alanları ilgilendiriyor. 2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı ne kadar? Yeni yılla birlikte bir çok kalemde artış yapıldı. Dul ve yetim aylığı alan binlerce vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, 2022'de dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geldi? Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte 2022 dul yetim maaşları...

    2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

    Önce asgari ücret, sonra TÜİK aralık ayı enflasyon oranları... Yeni yılla birlikte yeni gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. 2022 yılında asgari ücret 4.253,40 TL oldu. Aralık ayı enflasyon verilerine göre de yıllık enflasyon yüzde 36,08, Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de zam yapıldı. Peki 2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı...

    2022 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2022 yılı Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şöyle;

    Eski Yeni

    500 627

    550 690

    596 748

    650 816

    704 884

    759 952

    813 1.020

    867 1.088

    921 1.156

    975 1.224

    1.000 1.255

    1.084 1.359

    1.192 1.495

    1.300 1.631

    1.409 1.767

    1.500 1.882

    1.625 2.039

    1.734 2.175

    1.842 2.311

    1.950 2.447

    2.059 2.583

    2.167 2.719

    2.276 2.855

    2.384 2.991

    2.492 3.127

    2.601 3.263

        2.709 3.399

        2.817 3.535

        2.926 3.671

        3.034 3.807

        3.142 3.943

        3.251 4.078

        3.359 4.214

        3.468 4.350

        3.576 4.486

        3.684 4.622

        3.793 4.758

        3.901 4.894

        4.009 5.030

        4.118 5.166

        4.226 5.302

        4.334 5.438

        4.443 5.574

        4.659 5.846

        4.876 6.118

        5.093 6.390

        5.418 6.797

        5.635 7.069

        6.177 7.749

        6.502 8.157

        6.788 8.516

        6.827 8.565

        6.788 8.516

        7.043 8.837

        7.260 9.109

        7.585 9.516

        8.127 10.196

        9.000 11.291

        9.500 11.919

        10.000 12.546

        11.000 13.801

        YETİM AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Babasını kaybedenler yetim aylığına başvurmak için e-Devlet arama butonuna "yetim aylığı başvurusu" yazarak giriş yapmasının ardından, babasının TC kimlik No'sunu da girerek başvuruda bulunabilir. Doğrudan sayfaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

        KİMLER DUL MAAŞI ALABİLİR?

        Eşi vefat eden ya da eşinden ayrılmış olan dul kadınlar, duş maaşından faydalanabiliyor. Bu sayede kadınların güvence altına alınması sağlanıyor. Dul maaşından yararlanabilmek için taşımanız gereken bazı şartlar bulunuyor. Bunlar ise,

        Resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması,

        Sigortalı bir işte çalışmamak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli maaşı almamak ya da Bağkurlu olmamak ( isteğe bağlı ssk hariç)

        Yeniden evlenmemek yani maaş aldığı süre boyunca kadının dul medeni halinin devam etmesi.

            DUL AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Dul aylığı maaşına başvuran kadının ortalama olarak gelirinin net asgari ücretin 1/3'ünden az olduğunun tespit edilmiş olması yani kişinin muhtaç sayılması gerekir. Dul maaşı için başvuruyu, ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yapabilirsiniz. Duş maaşı için başvuru yapmaya giderken kimliğinizi yanında bulundurmanız gerekir. Dul maaşına başvuru için gerekli olan dul maaşı başvuru formu ve diğer gerekli evraklar size vakıf tarafından verilir.

            DUL MAAŞI HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

            Aile ve Sosyal Politikalar yani Kaymakamlık aracılığı ile ödenen dul maaşı şu durumlarda kesilir;

            Dul aylığı alan kadının medeni halinin değişmesi yani evlenmesi.

            Sigortalı çalışması,

            Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması,

            SGK'dan gelir ya da aylık alması vb. gibi şeklinde sıralanabilir.
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            Haberler Ekonomi 2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı...
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