Önce asgari ücret, sonra TÜİK aralık ayı enflasyon oranları... Yeni yılla birlikte yeni gelişmeler de peş peşe yaşanıyor. 2022 yılında asgari ücret 4.253,40 TL oldu. Aralık ayı enflasyon verilerine göre de yıllık enflasyon yüzde 36,08, Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Böylece memur ve emekli maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu. Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de zam yapıldı. Peki 2022 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile dul aylığı kaç TL oldu? 2022 zamlı yetim maaşı...
2022 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2022 yılı Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şöyle;
Eski Yeni
500 627
550 690
596 748
650 816
704 884
759 952
813 1.020
867 1.088
921 1.156
975 1.224
1.000 1.255
1.084 1.359
1.192 1.495
1.300 1.631
1.409 1.767
1.500 1.882
1.625 2.039
1.734 2.175
1.842 2.311
1.950 2.447
2.059 2.583
2.167 2.719
2.276 2.855
2.384 2.991
2.492 3.127
2.601 3.263