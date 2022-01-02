Türkiye'de,ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi (Ekonomi haberleri)

Yılda 20 milyar içecek ambalajı atığının ortaya çıktığı Türkiye'de, dün itibariyle yeni bir dönem başladı. Ücretli poşet uygulamasının ardından kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi. Alışverişte depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, ambalajı iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.

KÖPRÜYE ÇİFT ÖDEME

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL; Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00- 24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir" denildi. Buna göre artık İstanbul'daki köprülerde tek yön değil hem gidiş hem de geliş ücretli olacak. Ancak ücret ikiye bölünecek. Gidiş geliş 16.50 TL olacak.

AKARYAKITA ZAM

1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29 benzinde 0,61 LPG'de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,92 liraya, İzmir'de 13 liraya çıkacak. Ankara'da motorinin litre fiyatı 12,80 lira İstanbul'da ise 12,74 lira oldu. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da 8,80 lira, İstanbul'da 8,76 lira ve İzmir'de 8,64 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİĞE KADEMELİ TARİFE

Gelir eşitsizlikleri göz önünde bulundurularak, tüm vatandaşların kullanım oranlarına göre ödeme yapmalarını içeren kademeli elektrik faturası tarifesine geçildi. Eektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketimi 150 kilovatsaat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki tarifelere ise yüzde 125 zamlı uygulanacak. 1 Ocak'tan itibaren 150 kilovatsaate kadar olan tüketimde kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş uygulanacak.

DOĞALGAZ FİYATI ARTTI

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını ifade etti. Dönmez, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Gazın yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi.