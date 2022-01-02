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    Trafik cezaları ve değerli kağıt ücretleri yüzde 36,2 oranında artırıldı!

    2022 yılıyla birlikte trafik cezaları ve değerli kağıt ücretleri yüzde 36,2 oranında artırıldı. MTV’deki artış ise yüzde 25’e düşürüldü. Yeni cezalara göre kırmızıda geçen 427 TL, yayaya yol vermeyen 860 TL, kemer takmayan 196 TL ödeyecek. Ayrıca pasaport ücretleri ve ehliyet harçlarında da artışlar yaşandı. İşte 2022 güncel ücretler.

    Dikkat! Bu cezalar yakar

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlendi. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) artış oranı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 25 olarak uygulanacak. Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişiklik gösterecek.

    Yeni yılda 6 aylık pasaport için 309 lira, B sınıfı ehliyet için 1.116 lira harç ödenecek. Yurt dışından telefon getirmenin bedeli 2 bin 772 liraya çıkacak. Ehliyetsiz araç kullananlar 3.674 TL, trafikte 'drift' yapanlar 9.125 TL ceza ödeyecek. İşte yeni rakamlar:

        PASAPORT ÜCRETLERİ
        Süresi 6 ay olanlar için 309 lira 1 yıl olanlar için 452 lira 2 yıl olanlar için 738 lira 3 yıl olanlar için 1.049 lira 3 yıldan fazla süreli 1.478 lira.

        EHLİYET HARCI
        ● 2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1.116 liraya çıkacak.
        ● A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 370 liraya yükseldi.

        TRAFİK CEZALARI
        ● Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL
        Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL


            Engelli parkını zaptedenler: 392 TL
            ● Seyir hâlinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
            ● Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL


            Kış lastiğine uymayanlar: 1.137 TL
            Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1.823 TL
            ● Ehliyetsiz araç kullanan: 3.674 TL


            ● Aracıyla keyfi 'spin' atan, 'drift' yapanlar: 9.125 TL Korsan yolcu taşıyan: 1.823-9.125 TL, 2. defa alkollü yakalanan: 3.091 TLTescilli aracı plakasız kullananlar: 3.091 TL

                TAKSİMETRE KUYRUĞU
                İstanbul                 Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

                Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.
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                Haberler Ekonomi Trafik cezaları ve değerli kağıt ücretleri yüzde 36,2 oranında artırıldı!
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