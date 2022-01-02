Trafik cezaları ve değerli kağıt ücretleri yüzde 36,2 oranında artırıldı!

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlendi. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu.