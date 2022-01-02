Trafik cezaları ve değerli kağıt ücretleri yüzde 36,2 oranında artırıldı!

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlendi. Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) artış oranı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 25 olarak uygulanacak. Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişiklik gösterecek.
Yeni yılda 6 aylık pasaport için 309 lira, B sınıfı ehliyet için 1.116 lira harç ödenecek. Yurt dışından telefon getirmenin bedeli 2 bin 772 liraya çıkacak. Ehliyetsiz araç kullananlar 3.674 TL, trafikte 'drift' yapanlar 9.125 TL ceza ödeyecek. İşte yeni rakamlar: