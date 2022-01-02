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    4 milyon memur için çifte zam imkanı! Memura enflasyon farkı ödenecek

    Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olmuştu. Bunun üzerine gelecek Aralık enflasyon ile birlikte memurlar için fark almak da kesinleşecek.

    Memura enflasyon farkı ödenecek

    Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak.

    5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olmuştu. Bunun üzerine gelecek Aralık enflasyon ile birlikte memurlar için fark almak da kesinleşecek. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon kadar fark da alıyorlar.

    Bu yıl temmuz ayında yüzde 3 oranında zam alan memurlar bunun üzerinde oluşacak enflasyonu da fark olarak maaşlarında görecek.

        Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. Ayrıca 6 aylık enflasyonun yüzde 3'lük Temmuz zammının üzerindeki kısmı da fark olarak yatırılacak.

        Buna göre memurların Ocak zammı 5 aylık enflasyona göre 5 + 7.48 oldu. Yıl sonu enflasyonu ile ilgili yapılan anketlere göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 19.91 olarak bekleniyor.

        Bu gerçekleştiğinde ise memurların zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Buna göre de zam oranı yüzde 21.91 olacak.

            Ancak memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave bir zam yapılması da gündemde. Bu konuda yarın enflasyon oranı açıklandığında netlik kazanacak.
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            Haberler Ekonomi 4 milyon memur için çifte zam imkanı! Memura enflasyon farkı ödenecek
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