4 milyon memur için çifte zam imkanı! Memura enflasyon farkı ödenecek

Yarın açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkacak.
5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olmuştu. Bunun üzerine gelecek Aralık enflasyon ile birlikte memurlar için fark almak da kesinleşecek. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon kadar fark da alıyorlar.
Bu yıl temmuz ayında yüzde 3 oranında zam alan memurlar bunun üzerinde oluşacak enflasyonu da fark olarak maaşlarında görecek.