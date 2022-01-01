KGM 2022 otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL? Köprü ve otoyol ücretleri 2022 ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bakım-işlerme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar güncel otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, köprü ve otoyol ücretleri 2022 ne kadar oldu? 2022 otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ücret tarifesi!