KGM 2022 otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL? Köprü ve otoyol ücretleri 2022 ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bakım-işlerme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar güncel otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, köprü ve otoyol ücretleri 2022 ne kadar oldu? 2022 otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ücret tarifesi!
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL; Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00-24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir" denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü; 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi.