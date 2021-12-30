Sağlık çalışanlarına 6 ay ücretsiz ulaşım (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

GSS BORCUNDA SON GÜN YARIN

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını sadece anaparayı ödeyerek kapatma imkanı için tanınan süre yarın doluyor. Yapılandırma yasasının getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların GSS prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödemesi gerekiyor. Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor. Anapara borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor. Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan 'GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı' menüsünden ödeyebiliyor. Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

DİJİTAL BANKACILIĞA YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet verecek olan bankalar, BDDK'ya başvurarak gerekli izinleri almaları halinde gelecek yıldan itibaren faaliyete başlayacak. Dijital bankalar, yalnızca finansal tüketiciler ve KOBİ'lere kredi verebilecek. Bankaların faaliyet izni alabilmesi için asgari 1 milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

MERKEZ'DEN YENİ YOL HARİTASI

Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasına ilişkin yol haritasını açıkladı. Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korurken, dalgalı döviz kuru rejiminin de süreceğini duyurdu. Yeni yılda ilki 20 Ocak'ta olmak üzere 12 Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak.

SİGORTA DAYATMASINA SON

Yönetmelıkte yapılan değişikliğe göre, kredi kullananın açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamazken, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak. Sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konulan her türlü şart hükümsüz olacak.