Şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenleme! BDDK bankacılıkta yeni dönemi başlatıyor

Müşteri şikayetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel büro kurması zorunlu kılınan dijital bankalar, kendi kuracakları ATM ağları ya da diğer ATM ağları üzerinden müşterilerine hizmet verebilecek.

Yönetmelik kapsamında servis modeli bankacılığa ilişkin hükümler de belirlendi. Buna göre, servis bankası yalnızca yurt içinde yerleşik arayüz sağlayıcılara ve yalnızca kendi faaliyet izinleri çerçevesinde servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Bankalar arayüz sağlayıcı olamayacak.