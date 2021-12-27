Son dakika: Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

Son dakika haberleri...Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.

HER GÜN SAAT 11:00'DE AÇIKLANACAK

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 12.9579 TL, satışta ise 12.9812 TL ve dolar ise alışta 11.4373 TL, satışta 11.4579 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.