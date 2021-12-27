Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftayla birlikte başlayan düşüş devam ederken uzman yorumları vatandaşlar tarafından merakla okunuyor. Ayrıca altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından milyonlarca kişi yaşanan düşüş sonrası gelecek günlerde piyasada yaşanacak gelişmelere odaklandı. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? 27 Aralık bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı. Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.
SON KAPANIŞTA FİYATLAR
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,50 artışla 676,90 liradan tamamladı. Cuma kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|653,80
|654,00
|676,70
|676,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.310,00
|4.331,00
|4.460,00
|4.481,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|596,50
|600,50
|618,00
|622,00
|Lira(Tam) Ziynet
|4.212,00
|4.232,00
|4.358,00
|4.378,00
|Yarım Ziynet
|2.106,00
|2.116,00
|2.179,00
|2.189,00
|Çeyrek Ziynet
|1.053,00
|1.058,00
|1.090,00
|1.095,00