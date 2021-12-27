Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.12.2021 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 10:34
    ABONE OL

    Altın yükselir mi, düşer mi? 27 Aralık bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları uzman yorumları!

    Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar sonrasında büyük düşüş yaşayan döviz kurları ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor. Bu kapsamda altın yatırımı olan vatandaşlar fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ederken bir yandan da uzman yorumlarını takip ediyor. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? İşte 27 Aralık bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları uzman yorumları!

    Altın yükselir mi, düşer mi?

    Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftayla birlikte başlayan düşüş devam ederken uzman yorumları vatandaşlar tarafından merakla okunuyor. Ayrıca altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından milyonlarca kişi yaşanan düşüş sonrası gelecek günlerde piyasada yaşanacak gelişmelere odaklandı. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? 27 Aralık bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları uzman yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...

    ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Altın fiyatları için bir süre önce ralli beklentisini açıkladığını hatırlatan Tunç Şatıroğlu, "Daha önce altın fiyatları için bir Mart rallisi tahmininde bulunmuştum. Ancak bu süreçte devreye omicron varyantının endişeleri ile FED'in faiz artırımına dair işaretleri girdi. Bunlar bir belirsizlik oluşturmaya başlamıştı. Şimdi omicron varyantı için iyi haberler geliyor ve onun yarattığı belirsizlik devreden çıkabilir. FED'in faiz artırımı ihtimallerine karşı da pozisyon alınabilirse altın fiyatları için ralli beklentimiz gerçekleşebilir. Ancak şu anda direkt şu tarihte diyeceğimiz bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz" dedi.

    SON KAPANIŞTA FİYATLAR

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,50 artışla 676,90 liradan tamamladı. Cuma kapanışta çeyrek altın 1.095,00 lira, Cumhuriyet altını 4.481,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,50 yükselişle 676,90 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 653,80 654,00 676,70 676,90
    Cumhuriyet Ata Lira 4.310,00 4.331,00 4.460,00 4.481,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 596,50 600,50 618,00 622,00
    Lira(Tam) Ziynet 4.212,00 4.232,00 4.358,00 4.378,00
    Yarım Ziynet 2.106,00 2.116,00 2.179,00 2.189,00
    Çeyrek Ziynet 1.053,00 1.058,00 1.090,00 1.095,00

        ALTININ KİLOGRAMI 683 BİN 150 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 683 bin 150 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 653 bin lira, en yüksek ise 701 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 314 milyon 947 bin 713,52 lira, işlem miktarı ise 467,17 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 982 bin 323,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ve Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Ekonomi Altın yükselir mi, düşer mi? 27 Aralık bilezik, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları uzman yorumları!
            SON DAKİKA