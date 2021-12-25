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    Döviz düşmesine rağmen direniyorlar! Marketlere fahiş fiyat denetimi

    Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

    Marketlere fahiş fiyat denetimi

    Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

    Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara'daki marketlerde temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

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    Haberler Ekonomi Döviz düşmesine rağmen direniyorlar! Marketlere fahiş fiyat denetimi
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