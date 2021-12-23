Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı! İslam Memiş altın yorumları: Düşmeden önce herkesi çökecek diye ikaz etmişti!

Altın fiyatlarında bu hafta pazartesi itibariyle yaşanan sert düşüşün ardından büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şok geçirdi. Gram, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş sonrası uzmanların yorumları heyecanla takip ediliyor ve gözler fiyatları gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları zirvedeyken yatırımcıları uyarmış "Dolar ve altın fiyatları çökecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Fiyatlarda yaşanan peş peşe düşüşün ardından yeni bir paylaşım yapan İslam Memiş "Sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara kritik ikazda bulundu.
"ŞİMDİ İZLEYİN..."
İslam Memiş sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda "Devletin kudretini test etmek isteyenler; Şimdi izleyin neler yapacağını. Sürprizlere hazır olun." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 50 ALIM YAPARAK..."
Yatırımcılara da önemli bilgiler veren Memiş şu ifadeleri kullandı:
Korku ve panikle alım yapanların bugün zarar ettiğini gözlemliyoruz. Şuanda gram altın TL fiyatı 650 lira seviyesine kadar geriledi.
Benim kişisel öngörü ve tahminin şu açıkta kalmamak için döviz, altın, gümüş borcu olanlar ya da borcu olanlar bu düşüşleri en azından yüzde 50 alım yaparak riskini azaltması gerektiğini belirtmek istiyorum. Altının gram fiyatı uzun vade için çok ucuz. Bir miktar daha gerileme olabilir.