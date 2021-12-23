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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 18:38
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    • 23.12.2021 18:46
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    Son dakika! Devlet çok sayıda ürüne prim indirimi yaptı... Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin ayrıntıları açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirterek, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12 indirim yapılmıştır." ifadesini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    Devlet çok sayıda ürüne prim indirimi yaptı!

    Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı.

    "ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirten Pakdemirli, kararın üreticilere hayırlı olmasını diledi.

    DEVLET PRİM DESTEĞİ ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ YAPTI

    Pakdemirli, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

    "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12, dolu riski tarife fiyatlarında; buğday, mısır, nohut, mandalina gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan oranlarda indirim yapılmıştır.

        Şeker pancarı, kabak (çerezlik) ve sebzelerde (domates, biber, patlıcan) don riski teminat altın alınmıştır.

        Ayrıca 2022 yılına mahsus olmak üzere Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda eşik verim değeri yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkarılırken toplam prim üzerinden verilen devlet prim desteği oranı ise yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarılmıştır. Destek bizden üretmek sizden."

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        Haberler Ekonomi Son dakika! Devlet çok sayıda ürüne prim indirimi yaptı... Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin ayrıntıları açıkladı
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