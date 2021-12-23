Son dakika! Devlet çok sayıda ürüne prim indirimi yaptı... Bakan Pakdemirli, tarım sigortalarına ilişkin ayrıntıları açıkladı

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından, tarım sigortalarına ilişkin detayları paylaştı.
"ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2022 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu teminat kapsamının genişletildiğini ve prim oranlarında indirim sağlandığını belirten Pakdemirli, kararın üreticilere hayırlı olmasını diledi.
DEVLET PRİM DESTEĞİ ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ YAPTI
Pakdemirli, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 16, su ürünleri hayat sigortaları prim fiyatlarında yüzde 12, dolu riski tarife fiyatlarında; buğday, mısır, nohut, mandalina gibi seçili ürünlerde yüzde 5'ten yüzde 15'e varan oranlarda indirim yapılmıştır.