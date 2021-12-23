Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde devlet desteği! Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçişleri hakkında "Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir" dedi.
Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:
"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık.
Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız.