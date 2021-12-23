Gübre ve yem fiyatları düştü mü? Gübre fiyatlarında indirim yapıldı mı? Yem fiyatları güncel fiyatları kaç TL? Kompoze, üre...

Çiftçinin gözü kulağı gübre ve yemlerle ilgili gelecek indirim haberlerinde. Kurda hızlı bir düşüş yaşanırken çiftçilik yapan vatandaş Gübre ve yem fiyatları düştü mü? Gübre fiyatlarında indirim yapıldı mı? Yem fiyatları güncel fiyatları kaç TL? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kurunun 12'lere kadar düşmesi, artan fiyatlardan dolayı gübre alamayan çiftçileri de umut verdi. İşte soruların yanıtları...
GÜBRE VE YEM FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, İNDİRİME GİRDİ Mİ?
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş yem fiyatlarıyla ilgili, ''Yem sektörünün hammaddesinin yarısını ithaldir. Bu nedenle fiyatlarındaki artışların son bir aydır önüne geçilememişti. Gelişen yeni durumla birlikte, yüzde 5 ila yüzde 13 oranında indirim kararı alıyoruz.'' açıklamasında bulunmuştu.
YATIRIM ARTACAK
Ülkü Karakuş, "Maliyetlerin aşağı düşmesi ile birlikte hayvancılık yapan işletmelerin zarardan kurtulması sağlanacaktır. Belirsizliğin ortadan kalkması uzun vadede yatırım imkanlarını da kamçılayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
İNDİRİM GELDİ!
İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 oldu. Ürede de yaklaşık yüzde 20 oranında indirim geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi