Gübre ve yem fiyatları düştü mü? Gübre fiyatlarında indirim yapıldı mı? Yem fiyatları güncel fiyatları kaç TL? Kompoze, üre...

Çiftçinin gözü kulağı gübre ve yemlerle ilgili gelecek indirim haberlerinde. Kurda hızlı bir düşüş yaşanırken çiftçilik yapan vatandaş Gübre ve yem fiyatları düştü mü? Gübre fiyatlarında indirim yapıldı mı? Yem fiyatları güncel fiyatları kaç TL? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kurunun 12'lere kadar düşmesi, artan fiyatlardan dolayı gübre alamayan çiftçileri de umut verdi. İşte soruların yanıtları...