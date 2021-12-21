Kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında sert düşüş yaşandı. Dolar 11 liranın altını görürken Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Durmuş Yılmaz kimdir, ne dedi? Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dolar açıklamasıyla Twitter çalkalandı. İşte o açıklama...
DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?
Durmuş Yılmaz 1947 Uşak doğumludur. 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1993 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995 yılında Bankalararası Para Piyasası Müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi Müdürü, 1997 yılında Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2002 yılında İşçi Dövizleri Genel Müdürü oldu. Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında Banka Meclisi üyeliği yaptı.
2011'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi başdanışmanlığı görevine getirildi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi.
DURMUŞ YILMAZ NE DEDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. Bu kritik açıklama sonrası da Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
"BU BİR ALIM FIRSATI"
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadelere imza attı.
Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" diye konuştu.