DURMUŞ YILMAZ NE DEDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. Bu kritik açıklama sonrası da Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

"BU BİR ALIM FIRSATI"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadelere imza attı.

Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" diye konuştu.