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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 18:14
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    • 21.12.2021 18:14
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    Coca Cola fiyat listesi! Coco Cola fiyatlarına zam mı geldi? 300 ml kutu, 1, 2.5, litre Coco Cola fiyatı kaç TL oldu?

    Döviz kurunda yaşanan değişimlerden dolayı ithal ürün fiyatlarında da artış olunca Coca Cola fiyat listesi oldukça merak edildi. En çok satılan asitli içecek markası Coca Cola’nın fiyatlarını arttırdığına yönelik iddialar gündemde yoğun bir ilgi topladı ve hangi ürünün ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Coco Cola fiyatlarına zam mı geldi? 300 ml kutu, 1, 2.5, litre Coco Cola fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Coca Cola fiyat listesi!

    Coca Cola fiyat listesi! Coco Cola fiyatlarına zam mı geldi? 300 ml kutu, 1, 2.5, litre Coco Cola fiyatı kaç TL oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Büyükten küçüğe herkesin severek tükettiği Coca Cola büyük ve küçük boy kutu ve şişe ambalajlarının ne kadar fiyatla satışa sunulduğu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte güncel fiyatlar...

    COCO COLA FİYAT LİSTESİ

    2,5 litre Coca-Cola: 15 TL
    2,5 litre Fanta: 14 TL
    2,5 litre Sprite: 14 TL

    2 litre Coca-Cola, Fanta: 13 TL
    1,5 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite: 11 TL
    1 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite: 9 TL
    1 litre Schweppes: 12 TL
    0,33 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite: 7 TL

        0,25 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite: 6,50 TL
        0,20 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite: 6 TL
        0,45 litre pet Coca-Cola ve 0,50 litre Fanta: 5 TL
        1 litre Cappy Pulpy: 9 TL
        0,33 litre Fusetea: 5 TL
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        Haberler Ekonomi Coca Cola fiyat listesi! Coco Cola fiyatlarına zam mı geldi? 300 ml kutu, 1, 2.5, litre Coco Cola fiyatı kaç TL oldu?
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