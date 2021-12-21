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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 18:22
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    • 21.12.2021 18:27
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    Borsa İstanbul'da son durum! Günü düşüşle tamamladı... 21 Aralık 2021 BIST 100 endeksi...

    Son dakika ekonomi haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Aralık 2021 tarihini yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan noktaladı. Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi. İşte BIST 100 endeksi son durum...

    AA
    Borsa düştü!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Aralık 2021 tarihini yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.

    DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI
    Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.

    Analistler, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

        Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ'nin kararı ile BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini anımsattı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SONRASI DÖVİZ SATIŞI GELDİ
        Analistler, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini dile getirdi.


        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve tüketici güven endeksi ile İngiltere'de büyüme verilerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da son durum! Günü düşüşle tamamladı... 21 Aralık 2021 BIST 100 endeksi...
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