Borsa İstanbul'da son durum! Günü düşüşle tamamladı... 21 Aralık 2021 BIST 100 endeksi...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Aralık 2021 tarihini yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.
DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI
Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.
Analistler, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.