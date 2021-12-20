Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı... 21 Aralık 2021 evde bakım aylığı yattı mı?

21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Peki, 20 Aralık evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve e-Devlet sorgulama ekranı...
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
20 ARALIK 2021 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır