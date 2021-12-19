Yerli-yabancı turist akın etti! Uludağ'da kâr bereketi

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor. Uludağ'da kar yağışının ileriki günlerde devam etmesi bekleniyor. Turizm tesisi yetkilileri bu yıl Uludağ'da özellikle yabancıların büyük ilgi gösterdiğini Ruslar başta olmak üzere Ortadoğulu turistlerin de rezervasyonları arttırdığını belirtiyor.