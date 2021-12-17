Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi? Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı?

Milyonlarca vatandaşlar Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada asgari ücretin net 4 bin 250 lira olacağını açıkladı, damga ve gelir vergisi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi maaşlarından damga vergisinin 2022 yılında kaldırılıp kaldırılmayacağını merak eder oldu. Peki Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi? İşte son dakika gelişmeler…
ASGARİ ÜCRETTEN DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?
Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurdu.
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ NE KADAR?
2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar, 456 lira 13 kuruş gelir vergisi ve 27 lira 15 kuruş damga vergisi ödüyordu. Gelir vergisinin bekar işçi için 268 lira 31 kuruşu çalışana Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak iade edilirken 27 lira 15 kuruşu damga vergisi olarak kesildi.