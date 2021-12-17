2022 Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı kaç TL? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

2022 Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her sene yılbaşı çekilişini heyecanla ve merakla bekleyen vatandaşlar umutlarını büyük ikramiyeye bağlayarak şanslarını denemek istiyor. Milli Piyango yılbaşı bileti satın alarak hayaller kuruyor ve para kazanınca gerçekleştirecekleri planlarını şimdiden yapıyor. Peki nerelerden satın alınır? Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı kaç TL? İşte detaylar…Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATAN MARKETLER, MARKETLER
Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir.
Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO NEDİR?
Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.
710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.