18 Aralık EPGİS benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Benzine zam mı geldi?

Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Benzine zam mı geldi? 18 Aralık EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyuruldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel bilgiler...