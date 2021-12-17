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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 10:47
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    • 18.12.2021 10:47
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    18 Aralık EPGİS benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Benzine zam mı geldi?

    Benzine zam mı geldi? 18 Aralık EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Benzine zam mı geldi?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Benzine zam mı geldi? 18 Aralık EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyuruldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel bilgiler...

    BENZİNE ZAM MI GELDİ?

    Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,14 Benzinde 0,69 LPG'de 0,70 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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    Haberler Ekonomi 18 Aralık EPGİS benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Benzine zam mı geldi?
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